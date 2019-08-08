ВАЗ сбил пешехода на улице Трудовой

08.08.2019 10:22 39

Автомобиль ВАЗ сбил пешехода на улице Трудовой в Калуге, сообщила пресс-служба областного МЧС 7 августа. В результате ДТП есть пострадавший, ему на месте оказали помощь сотрудники скорой помощи. Также на месте работали спасатели и сотрудники ГИБДД: всего 9 человек и 3 единицы техники. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.



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