Полицейские нашли поджигателя в Людиново

07.08.2019 12:35 37

В середине июля спасатели потушили загоревшееся здание бывшего молокозавода в Людиново.

Выяснилось, что помещение кто-то умышленно поджог.

Стражи порядка в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого, сообщила пресс-служба МВД в среду, 7 августа.

Им оказался ранее неоднократно судимый 40-летний местный житель.

Мужчина признался, что совершил поджог, чтобы собрать оставшиеся после пожара металлоконструкции и сдать их в пункт приема металла.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Злоумышленнику грозит до 5 лет тюрьмы или принудительные работы на тот же срок.

Фото: Pixabay.com.