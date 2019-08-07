Мероприятие «Детское автокресло» проводят в Дзержинском районе

07.08.2019 10:25 165

За первые два дня проверок было выявлено два случая несоблюдения правил.

Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter

Ещё строки

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!