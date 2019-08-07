Чтобы не расстаться с машиной, предприниматель оперативно оплатил 200 тысяч рублей

07.08.2019 08:15 261

Предприниматель задолжал страховой компании больше 200 тысяч рублей, но даже после решения суда не спешил рассчитаться с долгом, сообщает пресс-служба региональной ФССП.

Тогда судебные приставы арестовали автомобиль должника «Рено Меган». И уже через 4 дня мужчина нашел и 202 тысячи, чтобы заплатить страховой, и деньги для оплаты исполнительского сбора за несвоевременное исполнение.

Арест с автомобиля уже бывшего должника был снят, права страховой компании восстановлены в полном объеме, а исполнительное производство окончено фактическим исполнением.