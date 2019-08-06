Девять зубров выпустили в естественную среду в нац.парке «Угра»

06.08.2019 15:50 172

Девятерых зубров выпустили в естественную среду обитания в национальном парке «Угра» .

А до конца года популяцию краснокнижных животных планируют увеличить еще на десять особей, сообщила администрация региона в понедельник. Причем в середине августа к нам приедет маленький зубренок из зоопарка Ростова-на-Дону. План адаптации малыша разработали специалисты нацпарка «Угра» и Приокско-Террасного заповедника.

В настоящее время в «Угре» проживают около 70 зубров.

Фото: pxhere.com.