«Шкода» сбила пешехода на улице Хрустальной

06.08.2019 13:20 140

На улице Хрустальной около 23 часов автомобиль «Шкода» сбил пешехода, сообщает пресс-служба регионального МЧС. На месте работали 9 человек: спасатели, сотрудники скорой помощи и ГИБДД, а также 3 единицы техники. Что стало причиной ДТП- выяснят автоинспекторы. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.



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