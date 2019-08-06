«Шкода» сбила пешехода на улице Хрустальной

На улице Хрустальной около 23 часов автомобиль «Шкода» сбил пешехода, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
На месте работали 9 человек: спасатели, сотрудники скорой помощи и ГИБДД, а также 3 единицы техники.
Что стало причиной ДТП- выяснят автоинспекторы.
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
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