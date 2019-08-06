Прокуратура помогла поднять зарплату трем калужанам

06.08.2019 11:52 264

Сотрудники прокуратуры установили, что в ООО «ПГА-Строй» заработная плата трех работников выплачивалась в размере ниже прожиточного минимума, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры 6 августа.

В адрес предприятия внесено представление, после которого работникам доплатили по 20 тысяч рублей недополученной зарплаты, а ее размер увеличили. Руководитель общества привлечен к административной ответственности и оштрафован на 15 тысяч рублей.

Фото: pxhere.com.



