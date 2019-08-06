Наши Маши стартовали с победы на взрослом чемпионате Европы по пляжному волейболу

06.08.2019 09:31 260

Сильнейшие мировые пары на этой неделе выясняют отношения в Москве. Главный турнир Старого Света начался с матча, в котором участвовали игроки клуба «Обнинск» Мария Бочарова и Мария Воронина. Воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва Александра Савина в первом матче не оставили шансов команде из Австрии – 2:0 (21-16, 21-18).

Свой следующий матч россиянки проведут 7 августа против третьей сеянной пары из Норвегии, сообщается в группе волейбольного клуба в социальной сети.

Сегодня свой старт в турнире примет еще одна обнинская волейболистка – Светлана Холомина. Она выступит в паре с представительницей Краснодарского края Надеждой Макрогузовой. Наши спортсменки сыграют в 11.00 по Москве против украинских волейболисток Луниной и Самодай.

Фото: волейбольный клуб «Обнинск».