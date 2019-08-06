За просроченный штраф житель Жуковского района заплатит в двойном размере

06.08.2019 10:15 226

Региональное Управление Россельхознадзора оштрафовало владельца земель сельхозназначения в Жуковском районе за то, что он вовремя не очистил территорию от сорняков и кустарников. За это гражданин должен был заплатить 20 тысяч рублей и устранить нарушения.

Однако штраф мужчина так и не оплатил, и в отношении него возбудили еще одно административное дело. Теперь ему придется оплатить штраф в двойном размере: 40 т ысяч рублей, сообщает пресс-служба областного Россельхознадзора.

Фото: pxhere.com.