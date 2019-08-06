Роспотребнадзор научит выбирать арбузы и дыни

06.08.2019 10:07 241

В Управлении Роспотребнадзора региона рассказали, что разработали план размещения бахчевых на территории города.

Не стоит покупать арбузы и дыни на стихийных прилавках, так как у продавцов могут отсутствовать сопроводительные документы, а сами ягоды могут быть опасны и не соответствовать гигиеническим требованиям.

Прежде всего, покупая арбузы и дыни, обращайте внимание на внешний вид, запах и цвет. Избегайте треснувших, а также с загрязнённой кожурой ягод.

Перед употреблением арбузы и дыни следует тщательно промыть под проточной водой.

Фото: pixnio.com.