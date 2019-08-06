Извинения не помогли: главврач КБ№8 уволен

06.08.2019 09:08 100

Главный врач клинической больницы №8 г.Обнинска освобожден от занимаемой должности за действия, дискридитирующие звание врача и руководителя Федерального учреждения здравоохранения. Об этом накануне сообщили в руководстве ФМБА России.

Сегодня руководитель ведомства встретится с журналистами, чтобы прокомментировать ситуацию, которая сложилась после скандального разговора Эдуарда Иванова с журналисткой. Позже главврач принес публичные извинения, но они уже не смогли изменить ситуацию.

Фото: новостной портал Obninsk.Name.