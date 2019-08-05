39-летнего педофила осудили на 13 лет «строгача»

05.08.2019 17:07 264

39-летнего жителя Людинова осудили на 13 лет колонии строго режима за преступления сексуального характера, сообщила пресс-служба прокуратуры в понедельник, 5 августа.

Следствием установлено, что в период с июня 2015 года по июль 2018 года подсудимый совершал действия сексуального характера в отношении своей падчерицы, не достигшей 14-летнего возраста.

Фото: Pixabay.com