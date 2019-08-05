Калужанке грозит 2 года тюрьмы за несдержанность в споре

05.08.2019 13:07 73

В полицию Малоярославецкого района обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее избила коллега по работе.

Прибывшим на место происшествия стражам порядка потерпевшая рассказала, что между ней и сменщицей завязался конфликт.

Исчерпав словесные аргументы подозреваемая подошла к письменному столу, вытащила ящик и ударила им по голове противницу.

Медики констатировали, что пострадавшей причинен легкий вред здоровью.

В отношении правонарушительницы возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 5 августа.

Женщине грозит до 2 лет тюрьмы.

Фото: Pixabay.com