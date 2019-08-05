Консультации по защите прав потребителей пройдут в филиалах МФЦ

05.08.2019 12:37 80

Калужане, желающие получить разъяснения, могут посетить 7 или 8 августа один из следующих филиалов МФЦ:

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