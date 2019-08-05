Консультации по защите прав потребителей пройдут в филиалах МФЦ

Сотрудники Роспотребнадзора проведут консультации граждан по вопросам защиты прав потребителей, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 5 августа.
Калужане, желающие получить разъяснения, могут посетить 7 или 8 августа один из следующих филиалов МФЦ:
Фото: Pixabay.com
|
Калужанке грозит 2 года тюрьмы за несдержанность в споре 05.08.2019 13:07
365 калужан покусали клещи за прошлую неделю 05.08.2019 12:24
Собутыльники украли кредитку у приятеля, но снять деньги не смогли 05.08.2019 11:46
Товаровед ломбарда стала фигурантом уголовного дела 05.08.2019 11:29
Кировчанину грозит 6 месяцев ареста за поддельные права 05.08.2019 10:36
Житель Боровска предстанет перед судом за пьяный грабеж 05.08.2019 10:21
Детеныша лемура спасли в Парке птиц 05.08.2019 10:17
Дачному вору грозит 6 лет тюрьмы за кражу на 4 000 рублей 05.08.2019 10:04
«Водоканал» срочно ремонтирует очистные Сосенского 05.08.2019 09:05
Пенсионер стащил кошелек из чужого пакета 05.08.2019 08:18
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Многофункциональный центр «Мои документы» открылся в Обнинске
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: