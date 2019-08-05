Пенсионер стащил кошелек из чужого пакета

05.08.2019 08:18 364

Жительница Малоярославецкого района забыла пакет с продуктами и кошельком на стойке в одном из супермаркетов.

Через некоторое время женщина вернулась за авоськой, но кошелька в ней уже не оказалось. Тогда гражданка обратилась в полицию.

Оперативники с помощью записей с камер установили личность подозреваемого.

Им оказался 68-летний местный житель, сообщила пресс-служба УМВД в субботу, 3 августа.

Мужчина рассказал, что вытащил из кошелька 4 000 рублей, но не потратил их и готов вернуть владелице.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Пенсионер находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

Фото: Pixabay.com