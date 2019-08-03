«Мицубиси» съехала в кювет в Тарусском районе

03.08.2019 15:00 120

В субботу, 3 августа, в 8:35 на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Тарусском районе. Автомобиль «Мицубиси» съехал в кювет около деревни Варваренки. В результате аварии есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали 9 человек – спасатели, патруль ДПС и бригада медиков. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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