Березуйский овраг начнет меняться уже весной

Городская управа Калуги проведет торги на изыскательские работы в Березуйском овраге до 1 сентября, сообщает пресс-служба ведомства 2 августа. Их стоимость составит 1,6 миллиона рублей.

К середине сентября должен быть готов дендроплан, его разработкой займется Калужский госуниверситет. Потом будет принято решение, что делать с деревьями на дне оврага.

Возможно, уже в этом году изменится внешний вид тропинки на склоне, примыкающем к Золотой аллее. Она должна получить покрытие из щепы или гравия. В планах также - до конца года получить проект благоустройства оврага и в апреле-мае следующего года начать благоустроительные работы.

Фото: Городская Управа г.Калуги.