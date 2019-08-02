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В Хвастовичском районе горел жилой дом

02.08.2019 13:40 0 211
В Хвастовичском районе горел жилой дом

Утром 2 августа в Хвастовичском районе в деревне Долина загорелся жилой дом, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Чтобы потушить возгорание, на место выехали пять человек и 2 пожарные машины.

Пострадавших нет. Помимо спасателей, в тушении принимали участие и добровольная пожарная команда поселка Елинский.

Фото: pxhere.com.

 


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Тэги: пожар МЧС
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