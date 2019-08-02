В Хвастовичском районе горел жилой дом

02.08.2019 13:40 211

Утром 2 августа в Хвастовичском районе в деревне Долина загорелся жилой дом, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Чтобы потушить возгорание, на место выехали пять человек и 2 пожарные машины.

Пострадавших нет. Помимо спасателей, в тушении принимали участие и добровольная пожарная команда поселка Елинский.

Фото: pxhere.com.