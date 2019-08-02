В Сухиничах торговали протухшим мясом

02.08.2019 13:15 251

Прокуратура Сухиничского района проверила организацию торговли мясом в районе.

Некоторые продавцы торговали без ветеринарных сопроводительных документов. А некоторые продавали товар с истекшим сроком годности, сообщает областная прокуратура 2 августа.

В отношении двух продавцов возбуждены административные дела, им придется заплатить штрафы от полутора до двух тысяч рублей. Некачественное мясо снято с продажи.



Фото: pxhere.com.