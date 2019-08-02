За кражу 8 тысяч калужанин получил два с половиной года «строгача»

02.08.2019 11:34 164

34-летний мужчина украл из сумки калужанки кошелек и банковские карты. Именно ими он и решил воспользоваться.

Он совершал покупки до 1000 рублей, прикладывая чужую карту. Таким образом, со счета потерпевшей исчезли 8 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры 2 августа.

Калужский районный суд признал мужчину виновным и назначил наказание в»« виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строго режима.

Фото: pxhere.com.