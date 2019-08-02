Житель Грузии ответит за убийство в Обнинске

02.08.2019 11:17 206

В Обнинске перед судом предстанет 51-летний гражданин Грузии, который убил своего знакомого.

Преступление произошло из-за ссоры, которая возникла между мужчинами. Обвиняемый нанес ранение нодом в грудь своему знакомому, тот от полученных травм вскоре скончался. Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Фото: pexels.com.