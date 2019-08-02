Трипс напал на бабынинские розы

02.08.2019 12:05 78

Из-за цветочного трипса пришлось уничтожить розы из Бабынинского района, которые предназначались к вывозу в другие города, сообщает региональный Россельхознадзор. Обнаружено 4 насекомых, которые опасны для декоративных растений. Из-за вредного существа на листьях появляются пятна, налет,а спустя какое-то время растение увядает. Фото: pxhere.com.



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