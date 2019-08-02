17 мин времен Великой Отечественной взорвали в Износковском районе

02.08.2019 11:30 122

Спасатели обезвредили 17 минометных мин 50 мм калибром времен Великой Отечественной войны в пяти километрах от деревни Михали Износковского района, сообщается на сайте регионального МЧС. Сотрудники МЧС напоминают, что нужно делать при обнаружении взрывоопасных предметов: - немедленно сообщить об опасной находке в полицию – «102», «02», «112»; - немедленно сообщить об опасной находке в полицию – «102», «02», «112»; - при производстве земляных или других работ - остановить работу; - хорошо запомнить место обнаружения предмета; - установить предупредительные знаки или использовать различные подручные материалы - жерди, колья, верёвки, куски материи, камни, грунт. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.



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