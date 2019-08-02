Лесная охрана поделилась результатами проверок

02.08.2019 10:15 252

215 человек привлечены к административной ответственности за нарушения правил использования лесов и пожарной безопасности в них, сообщает региональное министерство природных ресурсов и экологии 2 августа.

Лесные инспекторы проводили как плановые, так и внеплановые проверки, в результате которых возбудили 22 дела об административных правонарушениях, наложены штрафы.

Фото: pxhere.com.