Два парня слили больше 100 литров бензина

02.08.2019 09:00 276

Двух молодых людей 1995 и 2000 годов рождения задержали, когда они пытались слить топливо из чужой машины, сообщает пресс-служба областного УМВД 2 августа.

До этого парням повезло: они наполнили канистры почти 110 литрами бензина одной из припаркованных машин. Воры бензина во всем признались, теперь им придется объяснить в суде, зачем им понадобилось горючее топливо.

Фото: pxhere.com.