Некоторые дома Калуги и пригороды временно обесточат в пятницу

В пятницу, 2 августа, электричество планово отключат в некоторых домах Калуги и пригородах, сообщил филиал «Калугаэнерго».
С 05:00 до 17:00 не будет электричества:
С 09:30 до 19:00 не будет электроэнергии:
С 09:00 до 17:00 без электричества останутся:
По всем вопросам можно обращаться в контакт-центр по телефону 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).
Сообщения через WhatsApp и Viber можно отправлять на номер +7 (920) 05-05-777.
Фото: Pixabay.com
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