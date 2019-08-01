Некоторые дома Калуги и пригороды временно обесточат в пятницу

01.08.2019 20:37 43

В пятницу, 2 августа, электричество планово отключат в некоторых домах Калуги и пригородах, сообщил филиал «Калугаэнерго».

С 05:00 до 17:00 не будет электричества:

переулок Воробьевский 2,3,5,7,9,8,8а,11;

ул.Воробьевская 9;

ул.Кутузова 2/1.

С 21:00 до 24:00 обесточат:

ул.Клюквина 31;

ул. Грабцевское шоссе 88.

С 09:30 до 19:00 не будет электроэнергии:

Будаково (частично).

С 09:00 до 17:00 без электричества останутся:

Калашников хутор,

СНТ Орбита,

СНТ Сосна,

Андреевское,

Филенево,

Фелисово,

СТ Дружба,

СТ Луч,

СТ Надежда,

Тайфун Воскресенское (частично),

Богдановка (частично),

Еловка (частично),

Литвиново,

Ястребовка,

Стопкино,

Песочная,

Усадье,

Выселки.

По всем вопросам можно обращаться в контакт-центр по телефону 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).

Сообщения через WhatsApp и Viber можно отправлять на номер +7 (920) 05-05-777.

Фото: Pixabay.com