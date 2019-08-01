18 видов птиц перестали создавать гнезда в нашей области

01.08.2019 18:20 182

В последние годы в регионе перестали гнездиться 18 видов птиц, сообщил новостной портал Obninsk.Name в четверг, 1 августа. В основном это представители водоплавающих и хищных пернатых. Среди них - розовый пеликан, саджи, оляпки, белозобый дрозд и белокрылый клест. Всего в Калужской области зарегистрировано 272 вида птиц. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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