137 детей родилось в июле в Обнинске

01.08.2019 17:41 157

В июле в отделе ЗАГС Обнинска зарегистрировано 137 рождений, сообщила Администрация наукограда в четверг, 1 августа. В мае новорожденных было всего 76, а в июне -108. Среди родившихся девочек самыми редкими именами стали: Марсель, Агата, Мия, Карина, Ия. А среди мальчиков - Фёдор, Юрий, Гордей. Фото: Администрация Обнинска.



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