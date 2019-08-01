29-летнего мигранта уличили в использовании фальшивых документов

Сотрудник миграционной службы засомневался с подлинности документа, предъявленного 29-летним иностранным гражданином.
Проведенная экспертиза показала, что бланк фальшивый, сообщила пресс-служба МВД в четверг, 1 августа.
В отношении правонарушителя было возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 6 месяцев ареста.
Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.
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