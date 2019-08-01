Дача вспыхнула в полночь в Малоярославце

01.08.2019 10:55 184

Ровно в полночь, в четверг 1 августа, спасатели получили сообщение о пожаре в Малоярославце.

Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter

Ещё строки

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!