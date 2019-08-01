Два водителя попались пьяными за рулем

Госавтоинспекторы подвели итоги профилактической акции «Нетрезвый водитель». Несколько последних выходных они следили за водителями на трассах федерального значения региона.
И два водителя попались пьяными. Один из них вел себя странно за рулем, полицейские почувствовали явный запах алкоголя и освидетельствование подтвердило факт его употребления.
Не стал отрицать, что выпил, и водитель скутера и на месте прошел проверку.
В отношении водителей на месте составлены административные материалы. Всего выявлено 38 правонарушений.
Фото: pxhere.com.
|
Светофоры на солнечных батареях появились возле обнинских школ 01.08.2019 08:04
«Ховер» перевернулся в Медынском районе 31.07.2019 17:00
82-й маршрут возобновляет работу 31.07.2019 16:34
Обнинский пловец стал лучшим спортсменом месяца 31.07.2019 16:04
В Обнинске хоккеисты сразятся за кубок наукограда 31.07.2019 15:50
В Кондрово потушили квартиру 31.07.2019 14:31
Еще один грибник заблудился в лесу 31.07.2019 13:06
Прокуроры проверили товарковскую больницу 31.07.2019 12:46
Огромный самолет установили возле аэродрома Ермолино 31.07.2019 12:02
Подруги ответят за кражу банковской карты 31.07.2019 12:00
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Многофункциональный центр «Мои документы» открылся в Обнинске
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: