Два водителя попались пьяными за рулем

01.08.2019 07:02 201

Госавтоинспекторы подвели итоги профилактической акции «Нетрезвый водитель». Несколько последних выходных они следили за водителями на трассах федерального значения региона.

И два водителя попались пьяными. Один из них вел себя странно за рулем, полицейские почувствовали явный запах алкоголя и освидетельствование подтвердило факт его употребления.

Не стал отрицать, что выпил, и водитель скутера и на месте прошел проверку.

В отношении водителей на месте составлены административные материалы. Всего выявлено 38 правонарушений.

Фото: pxhere.com.