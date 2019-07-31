«Ховер» перевернулся в Медынском районе

31.07.2019 17:00 210

Автомобиль «Ховер» перевернулся на проезжей части в деревне Передел Медынского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В результате ДТП есть пострадавшие. Чтобы ликвидировать последствия аварии, на месте работали сотрудники ГИБДД, МЧС и медики скорой помощи: всего 9 человек и 3 единицы техники.

Что стало причиной опрокидывания авто, пока не сообщается.

Фото: pxhere.com.