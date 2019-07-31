Обнинский пловец стал лучшим спортсменом месяца

Лучшим спортсменом июля, согласно опросу репортеров из Калужского областного регионального отделения Федерации спортивных журналистов России, стал пловец из Обнинска Михаил Вековищев.
Заслуженный мастер спорта занял второе место на чемпионате мира по водным видам спорта в Корее в составе сборной России в эстафетном плавании 4 х 200 вольным стилем. Также Вековищев выступал в составе национальной команды на предварительном этапе в комбинированной эстафете 4х100 метров, где российские пловцы в финале стали третьими.
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