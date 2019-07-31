Глас народа
График отключения горячей воды Рейтинг коммунальщиков Калуги
Среда, 31 июля
$ 63.38 0.14
70.60 0.04
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Обнинский пловец стал лучшим спортсменом месяца

31.07.2019 16:04 0 194
Обнинский пловец стал лучшим спортсменом месяца

Лучшим спортсменом июля, согласно опросу репортеров из Калужского областного регионального отделения Федерации спортивных журналистов России, стал пловец из Обнинска Михаил Вековищев.

Заслуженный мастер спорта занял второе место на чемпионате мира по водным видам спорта в Корее в составе сборной России в  эстафетном плавании 4 х 200 вольным стилем. Также Вековищев выступал в составе национальной команды на предварительном этапе в комбинированной эстафете 4х100 метров, где российские пловцы в финале стали третьими.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: Михаил Вековищев пловец
Ещё строки

«Ховер» перевернулся в Медынском районе 31.07.2019 17:00

82-й маршрут возобновляет работу 31.07.2019 16:34

В Обнинске хоккеисты сразятся за кубок наукограда 31.07.2019 15:50

В Кондрово потушили квартиру 31.07.2019 14:31

Еще один грибник заблудился в лесу 31.07.2019 13:06

Прокуроры проверили товарковскую больницу 31.07.2019 12:46

Огромный самолет установили возле аэродрома Ермолино 31.07.2019 12:02

Подруги ответят за кражу банковской карты 31.07.2019 12:00

Прокуроры проверяют калужские дороги 31.07.2019 11:54

Магазины продолжают скрывать, где настоящее молоко 31.07.2019 11:09

Народные новости
326 0
dhgroup
351 4
dhgroup
620 3
Шоколадка

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

Многофункциональный центр «Мои документы» открылся в Обнинске

29 июл 2019 11:00
Новости компаний

«Ростелеком» начислил 150 миллионов бонусов жителям Калужской области

«Ростелеком» запустил услугу «Ростелеком Экраны»

В Калужской области при поддержке РСХБ открылся новый животноводческий комплекс

#первыйцветной и #самыйбыстрый на фестивале «Архcтояние»

Опросы
Уважаемые читатели, а какой вариант преобразования Окской железной дороги выбираете вы? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Многофункциональный центр «Мои документы» открылся в Обнинске

Газэнергобанк 29 июл 2019 11:00

Газэнергобанк - Как сэкономить, оплачивая услуги за вывоз мусора?

Газэнергобанк 24 июл 2019 17:14

ЧК - Печать

Viktorch1311 19 июл 2019 15:25

Газэнергобанк - ДелоБанк – в лидерах рейтинга MarksWebb

Газэнергобанк 18 июл 2019 14:03

Новости партнеров

Покупка ритуальных товаров: как не допустить ошибку?

Стенд информационный – простой способ узнать последние новости

Где можно заказать вкусные суши в Тюмени

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.