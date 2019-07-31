В Обнинске хоккеисты сразятся за кубок наукограда

31.07.2019 15:50 31

В Обнинске стартовал хоккейный турнир на базе дворца спорта «Олимп», сообщает новостной портал obninsk.name. В соревнованиях участвуют любительские команды, возраст спортсменов – от 16 лет и старше. Спортсмены разных клубов сражаются за Кубок первого наукограда. Хоккейный клуб «Обнинск» встретился с клубом «Маршал». Далее игры будут проходить в соответствии со следующим графиком: 4 августа 2019 г.:



11.30. ХК Ермолино - ХК Маршал,

13.30. ХК Обнинск - ХК М.Ярославец 10 августа:



14.00. ХК М.Ярославец - ХК Ермолино 11 августа:



11.30. ХК Ермолино - ХК Обнинск,

13.30. ХК М.Ярославец - ХК Маршал 18 августа:



12.00. Матч за 3 место,

14.00. Финал. Фото: новостной портал obninsk.name.



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