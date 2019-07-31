В Кондрово потушили квартиру

31.07.2019 14:31 141

Этим утром, 31 июля, в Кондрово загорелась квартира дома по улице Ленина. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Чтобы потушить возгорание, потребовалось участие четырёх человек и одной пожарной машины. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.



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