Прокуроры проверяют калужские дороги

31.07.2019 11:54 306

Прокуратура Калуги проверяет дороги после того, как в СМИ сообщили об их неудовлетворительном состоянии.

Вместе со специалистами горуправы они уже проверили 20 автомобильных дорог и на 17 участках нашли выбоины, отсутствие разметки и отклонение крышки люка от дорожного полотна, сообщается на сайте областной прокуратуры.

Городскому голове внесено представление, а также возбуждено административное дело.

Фото: pxhere.com.