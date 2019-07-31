Прокуроры проверили товарковскую больницу

31.07.2019 12:46 245

Прокуратура Дзержинского района проверила больницу №6 поселка Товарково и нашла нарушения.

В частности, в кабинете врача-эндокринолога отсутствует неврологический набор для диагностики диабетической нейропатии, ростомер, напольные весы, в кабинете врача-невролога - набор пахучих веществ и программа когнитивной реабилитации.

Кроме того, вход в здание поликлиники не в полной мере отвечает требованиям доступности для маломобильных групп населения, в том числе инвалидов-колясочников, сообщает пресс-служба областной прокуратуры 31 июля.

Главному врачу больницы внесено представление.

Фото: pexels.com.