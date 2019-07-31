В Обнинске уложили асфальт вокруг машин

31.07.2019 10:48 707

В группе «Чистый Обнинск» в социальной сети выложили фото с улицы Красных Зорь, 9 в Обнинске. Там уложили асфальт прямо вокруг припаркованных автомобилей. Как пишет автор фото, машины обошли аккуратно.

Что стало причиной такого креативного подхода, неизвестно. Как пишут горожане, в прошлом году была аналогичная ситуация, когда машины мешали укладке асфальта, но тогда прибегли к помощи эвакуатора.

Фото: группа «Чистый Обнинск».