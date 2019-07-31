Огромный самолет установили возле аэродрома Ермолино

31.07.2019 12:02 395

На въезде в Балабаново установили новую достопримечательность - военно-транспортный самолет АН-12. Его водрузили на постамент, а совсем скоро вокруг памятника появится сквер с деревьями и кустарниками. Благоустройство зоны планируют завершить ко Дню авиации - 18 августа. Самолет отреставрировали за счет бизнесменов и военнослужащих, сообщает новостной портал Боровского района. Фото: скрин с видео группы Новости Боровского района.



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