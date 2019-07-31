Наркоторговцы попытались продать грибы и синтетические препараты

31.07.2019 09:47 113

У двух 25-летних калужан обнаружили несколько свертков с синтетическими наркотиками и грибами. По версии полицейских, находки предназначались для продажи наркозависимым.

В отношении горе-продавцов возбуждены уголовные дела за попытку сбыта наркотиков, сообщает пресс-служба регионального УМВД 31 июля. Максимальное наказание, которое грозит наркоторговцам- 20 лет лишения свободы.

Фото: pxhere.com.