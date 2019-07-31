В Калуге появится интерактивная карта лесов

31.07.2019 10:15 63

Министерство природных ресурсов и экологии области продолжает работу над созданием интерактивной карты калужских лесов, сообщается на сайте областной администрации. На карте можно будет найти информацию о лесоустройстве: кадастровые номера земельных участков лесного фонда, местоположение, состояние и состав лесов и лесничеств.

Планируется протестировать работу карты уже в сентябре.

Фото: pxhere.com.