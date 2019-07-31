Роспотребнадзор рассказал, как отдохнули школьники во вторую лагерную смену

31.07.2019 10:20 53

Региональное Управление Роспотребнадзора подвело итоги проверки оздоровительных лагерей во вторую смену.

Более четырех тысяч детей смогли отдохнуть не только в лагерях региона, но и в Краснодарском крае. Всего отработали 26 учреждений, которые проверяли и планово, и без предупреждения. Проверяющие нашли ряд нарушений: в основном они касались некачественной уборки спальных мест, организации питания и по содержанию территорий и помещений.

Массовых инфекционных заболеваний и пищевых отравлений не зарегистрировано.

Фото: pexels.com.