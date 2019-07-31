Калужан позвали на городскую зарядку

31.07.2019 09:48 99

В День физкультурника, который пройдет в Калуге 10 августа, пройдет множество спортивных и культурных мероприятий, сообщается на сайте городской управы.

Старт празднику дадут на Театральной площади: с 10 до 11 утра там пройдет общегородская зарядка под руководством опытных тренеров.

С 11 утра там же пройдут мастер-классы, можно будет поиграть в шашки и шахматы, стритбол, поучаствовать в спортивных танцах и перетягивании каната. Параллельно на других площадках города также будут проходить спортивные мероприятия. На Малинниках пройдет командный «Кубок пенальтистов», на улице Октябрьской- областные соревнования по функциональному многоборью, в ИКЦ-«Фитнес марафон», а вечером любители шашек могут посоревноваться в спортивной школе «Шашки русские».



Фото: городская управа г.Калуги.