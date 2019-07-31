Еще одна мина времен Великой Отечественной войны обезврежена

31.07.2019 10:00 75

Работы по обезвреживанию взрывоопасной находки прошли в лесном массиве в деревне Скопот Спас-Деменского района, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

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