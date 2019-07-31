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Сотрудники заповедника обустроили для зубров солонцы-чесалки

31.07.2019 08:01 0 195
Сотрудники заповедника обустроили для зубров солонцы-чесалки

Сотрудники нацпарка «Угра» обустроили для зубров специальные солонцы.

Лесники находят крепкий пень диаметром около 40-50 сантиметров и высотой около метра. И в нем делают запилы или приямок для солевого камня.

Такой столб становится и солонцом, и великолепной чесалкой, которой с удовольствием пользуются зубры, говорится в пресс-релизе заповедника от вторника, 30 июля.

Также сотрудники заказника решили использовать специальную соль, в состав которой входят микроэлементы.

Биологи надеются, что это поможет животным пережить зимнюю нехватку минеральных солей.

Фото: пресс-служба нацпарка «Угра».


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