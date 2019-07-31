Для кировского инвалида построили пандус с опасным наклоном

31.07.2019 06:48 259

К калужскому омбудсмену обратился житель Кирова – инвалид первой группы.

Мужчина рассказал, что по решению суда, районная администрация города установила в его доме специальный откидной пандус.

Однако размеры и угол наклона конструкции не позволяют мужчине свободно передвигаться и представляют угрозу для жизни и здоровья.

Кировчанин попросил помощи уполномоченного в решении проблемы, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 30 июля.

По запросу омбудсмена прокуратура провела проверку. Выяснилось, что решение суда было исполнено ненадлежащим образом.

Тогда к приставам направили исполнительный лист для принудительного выполнения судебного постановления.

Фото: Pixabay.com