Калужанка завоевала «серебро» в чемпионате России по гребле

30.07.2019 19:56 192

Накануне закончилась IХ летняя юношеская Спартакиада России по гребле на байдарках и каноэ, сообщил во вторник, 30 июля, Калужский областной спортивный портал. Соревнования проходили В Саратовской области в городе Энгельс. В финале чемпионата приняли участие около 400 спортсменов из 34 регионов страны. Калужанка Кристина Соцкова на дистанции 500 метров стала второй и завоевала «серебро» турнира. Фото: Pixabay.com



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