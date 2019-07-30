Калужанка завоевала «серебро» в чемпионате России по гребле

Накануне закончилась IХ летняя юношеская Спартакиада России по гребле на байдарках и каноэ, сообщил во вторник, 30 июля, Калужский областной спортивный портал.
Соревнования проходили В Саратовской области в городе Энгельс.
В финале чемпионата приняли участие около 400 спортсменов из 34 регионов страны.
Калужанка Кристина Соцкова на дистанции 500 метров стала второй и завоевала «серебро» турнира.
Фото: Pixabay.com
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