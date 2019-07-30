Прокуратура Обнинска проверила наличие энергосберегающих ламп в подъездах

Прокуратура Обнинска проверила, как управляющие компании города исполняют законодательство об энергосбережении.
Было выявлено, что ряд многоквартирных домов не оборудованы общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 30 июля.
В зданиях была частично разрушена теплоизоляция инженерного оборудования в подвалах.
Кроме того, в местах общего пользования не установлены энергосберегающие лампы или автоматическое управление освещением.
В отношении должностных лиц фирм было возбуждено четыре административных дела. Виновных оштрафовали на 20 тысяч рублей.
Фото: Pixabay.com
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