Прокуратура Обнинска проверила наличие энергосберегающих ламп в подъездах

30.07.2019 17:53 129

Прокуратура Обнинска проверила, как управляющие компании города исполняют законодательство об энергосбережении.

Было выявлено, что ряд многоквартирных домов не оборудованы общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 30 июля.

В зданиях была частично разрушена теплоизоляция инженерного оборудования в подвалах.

Кроме того, в местах общего пользования не установлены энергосберегающие лампы или автоматическое управление освещением.

В отношении должностных лиц фирм было возбуждено четыре административных дела. Виновных оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Фото: Pixabay.com