Тело мужчины пролежало полтора часа в центре Обнинска

30.07.2019 16:04 386

Тело мужчины пролежало на улице Гагарина почти два часа, сообщили очевидцы новостному порталу Obninsk.Name во вторник, 30 июля.

Как выяснилось позже, обнинцу стало плохо во время прогулки с супругой. Женщина вызвала «скорую». Медики приехали через 13 минут, но помочь ничем не смогли - мужчина уже умер.

Был вызван полицейский, чтобы оформить полагающийся акт. После того как страж порядка прибыл на место и составил полагающуюся бумагу, вызвали ритуальщиков.

Тело погибшего забрали с улицы только спустя полтора часа после смерти.

Фото: новостной портал Obninsk.Name.