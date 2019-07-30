Пожарные тушили товарковский полигон 95 раз за полгода

30.07.2019 16:02 228

Более 150 раз выезжали в этом году калужские пожарные тушить полигоны бытовых отходов, сообщила пресс-служба МЧС во вторник, 30 июля.

95 раз огнеборцы выезжали на свалку в Товарково. На горящие полигоны в деревне Ерденево Малоярославецкого района и у деревни Козловка Ферзиковского района – 37 и 19 раз соответственно.

Спасатели считают, что чаще всего причиной возгораний становится поджог или тлеющий мусор, который привозят мусоровозы.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.